Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
|06 Ocak 2021 12:10
|+Aa- Yazdır
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Berat Yılmaz (31) idaresindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, Çankırı-Ilgaz istikameti İndağı mevkisinde refüjü aşıp karşı yola geçerek Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Yıldırım (54) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Rukiye İpek (36) ve otomobildeki Gökhan Ekinci (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Yıldırım ve Mehmet Tosun'un cenazeleri aynı hastanede morga konuldu.
Yaralılardan Rukiye İpek ve Mustafa Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ilgaz-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
07 Ocak 2021 11:18
|İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti
07 Ocak 2021 10:46
|Özel ekip kuyumcu katilinin faillerini yakaladı
07 Ocak 2021 10:39
|Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
07 Ocak 2021 09:38
|HGS bakiyesi yetersiz sürücüye icra yok
07 Ocak 2021 09:36
|Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
07 Ocak 2021 09:09
|Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
07 Ocak 2021 08:57
|Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu
07 Ocak 2021 08:47
|İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı
07 Ocak 2021 08:42
|Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
07 Ocak 2021 08:38