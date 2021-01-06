Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|06 Ocak 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kars'tan gelen bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 492. gününde sürüyor.
İstanbul'dan, 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen ağabey Zeki Parlak, oturma eylemine dahil oldu.
Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.
Kardeşinden haber alamadıklarını belirten Parlak, annesinin rahatsız olmasından dolayı eyleme kendisinin katıldığını bildirdi.
Kardeşine, güvenlik güçlerine katılması çağrısında bulunan Parlak, "Daha önce eyleme katılmayı çok istiyordum ama imkanlarım el vermiyordu. Bugün nasip oldu, geldim. Kardeşimin gelip teslim olmasını istiyorum. Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim daha çocuktu. 16 yaşında kandırılarak dağa gönderildi." dedi.
Eylemi sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Parlak, "Annelerimizle birlikte olmaya çalışacağım. Kardeşim beni duyabiliyorsa görebiliyorsa, bir an önce gelip adalete teslim olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
07 Ocak 2021 11:17
|Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
07 Ocak 2021 10:52
|Karantina şartına rağmen sınırda yoğunluk yaşanıyor
07 Ocak 2021 10:47
|Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
07 Ocak 2021 09:51
|Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si Türkiye'ye getirildi
07 Ocak 2021 09:33
|Ölümden dönen Prof. Saka konuştu: Geceden aşı kuyruğuna girerler
07 Ocak 2021 08:12
|'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'
07 Ocak 2021 08:08
|Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
07 Ocak 2021 08:07
|Kapalı ortamda koronavirüs bulaşma riski 5 kat artıyor
07 Ocak 2021 07:15
|Korkutan rapor: 10 milyon bağımlı var
07 Ocak 2021 06:40