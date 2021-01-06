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Yargıtayın yeni başkanvekilleri 12 Ocak'ta seçilecek

Yargıtay Birinci Başkanvekilleri 12 Ocak'taki seçimle belirlenecek.
 06 Ocak 2021 12:25
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Yargıtayın yeni başkanvekilleri 12 Ocak'ta seçilecek

Yargıtay Birinci Başkanvekilleri 12 Ocak'taki seçimle belirlenecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekilleri Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül ile Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız'ın yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boş bulunan birinci başkanvekillikleri için seçim yapılacak.

Seçim gününe kadar aday olunabilen süreçte bugüne kadar, ceza bölümünden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Başkanı Eyüp Yeşil, hukuk bölümünden ise 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ile 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak adaylıklarını açıkladı.

Seçimler, 12 Ocak'ta yapılacak.
Anadolu Ajansı
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