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Bakanlıktan Kovid-19 aşı uygulamasında 'dolandırıcılık' uyarısı

"Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız"
 06 Ocak 2021 12:26
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Bakanlıktan Kovid-19 aşı uygulamasında 'dolandırıcılık' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşı uygulamasına ilişkin gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi, bunların amacının dolandırıcılık olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 aşı uygulaması konusunda vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgileri isteyenlerle isim ve adres bilgilerinin paylaşılmaması ve telefonlara gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap verilmemesi istendi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu ve benzeri paylaşımlar takip edilerek, konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOME) bildiriliyor. Böylece ilgili hesaplara erişim engeli getirilmesi ya da hesapların kapatılması sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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