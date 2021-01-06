Hatay'da karantinada olması gereken temaslı kahvehanede yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için evde karantinada bulunması gerekirken kahvehanede yakalanan kişiye para cezası uygulandı
|06 Ocak 2021 12:44
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için evde karantinada bulunması gerekirken kahvehanede yakalanan kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Polis, iş yerindeki 2 masada oyun oynadığını tespit ettiği 11 şüpheliye, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 38 bin 159 lira ceza verdi.
Ceza uygulananlar arasındaki bir kişinin de temaslı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Karantinayı ihlal eden kişi, işlemlerinin ardından öğrenci yurduna gönderildi.
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