Baba-oğul bir gün arayla koronadan hayatını kaybetti
Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
|06 Ocak 2021 13:03
|+Aa- Yazdır
Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.
Baba Zekeriya Yıldırım dün korona virüse yenik düşerken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti.
Babanın cenazesi Payas Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne, yeni su kaynağı arıyor! Son 91 yılın en büyük kuraklığı
07 Ocak 2021 09:31
|Yıkım yapılacak binalardan 'Asbest yoktur' raporu talebi!
06 Ocak 2021 21:09
|Kastamonu'da meyve ağaçları kış ayında çiçek açtı
06 Ocak 2021 20:52
|Elektrik duasına savcılıktan ret kararı
06 Ocak 2021 15:51
|Belediye Başkanı Yılmaz'ın korona testi pozitif çıktı
06 Ocak 2021 15:41
|Elazığ'da depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarılıyor
06 Ocak 2021 14:52
|Hareket halindeki motosiklette sürücüyü tıraş etti
06 Ocak 2021 14:06
|Minaresine yıldırım düşen cami ibadete kapatıldı
05 Ocak 2021 22:38
|Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
05 Ocak 2021 22:18
|Mansur Yavaş: 110 günlük suyumuz kaldı
05 Ocak 2021 20:11