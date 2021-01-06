Otomobili ile sitenin bahçesine uçan doktor yaralandı
|06 Ocak 2021 13:05
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan doktor tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Doktor Yasemin Yavuz idaresindeki 34 HH 4442 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada araç ters dönerken, sürücü Dr. Yasemin Yavuz sıkışarak yaralandı. Yaralanan sürücü Dr. Yavuz, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Dr. Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Kazanın ardından polis ekipleri, incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.
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