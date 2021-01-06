1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ firarisi eski 2 emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

Ankara'da hakkında yakalama kararı bulunan 2 eski emniyet müdürü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandı.
 06 Ocak 2021 13:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da hakkında yakalama kararı bulunan 2 eski emniyet müdürü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinden eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.D.'nin örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmış eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. ise polis ekiplerinin geldiğini fark edince 4. katta bulunan evin balkonundan bir ağaca tutunarak aşağı atlayıp kaçmaya çalıştı. İ.E., kovalamaca neticesi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlının yakalanmamak amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi. Dairenin de FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan tutuklu bulunan eski bir albaya olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyale el koyuldu.

Zanlıların örgüt tarafından emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak kodlandıkları ve her ikisinin de ByLock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı
07 Ocak 2021 11:29		 İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
07 Ocak 2021 11:16
FETÖ'cü şahıs dağ yamacında kazdığı çukurda yakalandı
07 Ocak 2021 08:54		 Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti
07 Ocak 2021 06:15
Malatya'da aranan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
06 Ocak 2021 18:50		 Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor
06 Ocak 2021 18:22
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davalara birleştirme kararı
06 Ocak 2021 15:09		 Dink suikastinde 2 istihbaratçı için tutuklama kararı
06 Ocak 2021 14:36
4,5 yılda sınırdan Avrupa'ya kaçmaya çalışan 1708 FETÖ'cü yakalandı
06 Ocak 2021 12:35		 Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası
06 Ocak 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
klavyenin bozulması 1
05.01.2021 konyaspor vs galatasaray maçı 7
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 6
sözlük bizimdir 3
dişçi koltuğu 2
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
beyaz telefon filmleri 1
morgan de sanctis 1
memurlar net editörleri 6
fıkra 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam