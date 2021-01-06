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Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili 400 habere engelleme kararı

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili 400 internet sitesi haberi hakkında erişimi engelleme kararı alındı
 06 Ocak 2021 13:18
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Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili 400 habere engelleme kararı

SBK Holding adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Sezgin Baran Korkmaz, kara para soruşturmasında, kendisiyle ilgili haberler içeren 400 internet sitesindeki haberlere erişimi engelleme kararı talep etti. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul etti.

132 milyon dolar kara para aklandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen SBK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, 4 Ocak'ta Türkiye'ye döneceğini belirtmesine rağmen daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Memurlar.Net
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