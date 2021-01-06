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Bir gün artık 24 saat değil: Dünya 2021'de daha hızlı dönecek!

Yeni verilere göre Dünya artık sıradışı biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020'de insanlık, kaydedilen en kısa günü yaşadı.
 06 Ocak 2021 16:34
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Bir gün artık 24 saat değil: Dünya 2021'de daha hızlı dönecek!

Yeni verilere göre Dünya artık sıradışı biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020'de insanlık, kaydedilen en kısa günü yaşadı.

Indepentent'ın haberine göre küresel zamanı kaydeden yetkililer, bu değişimi hesaba katarak 24 saatten bir saniye silip silmeyeceklerini tartışıyor. Bazı uzmanlar, bu hamleyle zamanın geçişini Dünya'nın dönüşüyle aynı düzleme çekilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar daha önce, "negatif artık saniye" ismi verilen bu eksiltmeyi hiç yapmadı. Zira, Dünya'nın hareketi sürekli yavaşlamış ve daha önce bu eksiltmeye hiç ihtiyaç duyulmamıştı.

Üstelik uzmanlar, atomik zamanı Güneş saatiyle uyumlu kılmak için 1970'lerden bu yana toplamda 27 "artık saniye" ekledi. Son artık saniye, 2016'nın yılbaşı gecesinde eklendi.

Bunun nedeni, Dünya'nın dönüşünü tamamlamasının onlarca yıldır 24 saatten biraz daha uzun sürmesiydi. Ancak uzmanlara göre Dünya'nın dönüşü artık çok daha kısa sürüyor.

TimeandDate.com'dan Graham Jones, bunu şöyle açıklıyor:

1973'ten bu yana en kısa gün, Dünya'nın dönüşünün 1,0516 milisaniye daha kısa sürdüğü 5 Temmuz 2005'ti. Ancak 2020'nin ortalarında, Dünya bu rekoru en az 28 kez kırdı.

En kısa günse Dünya'nın dönüşünün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü 19 Temmuz oldu.Daily Mail'in aktardığına göre 19 Temmuz 2020, atomik saat kayıtlarının başlamasından bu yana görülen en kısa gün oldu.

İşte bu nedenle 2021'in toplamda 19 milisaniye daha kısa süreceği söyleniyor. Yani bu yıl günler, 24 saatten ortalama 0,5 saniye kısa sürecek. Uzmanlar şimdi bu açığı kapatmak için eksiltme yapıp yamayacaklarını tartışıyor.

Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndan üst düzey araştırmacı Peter Whibberley, şöyle konuştu:

Dünyanın şu anda son 50 yılda herhangi bir andan daha hızlı döndüğü kesinlikle doğru. Dünyanın dönüş hızı daha da artarsa, 'negatif artık saniye' uygulamasına ihtiyaç duymamız epey olası. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken.
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