Sokağa çıkma cezasına iptal kararı
|06 Ocak 2021 13:54
|+Aa- Yazdır
Hatırlanacağı üzere, maske takmadığı bir vatandaşa verilen cezada, Yargıtay emsal bir karar vermişti. Yargıtay, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, maske takılmaması halinde idari para cezası verilmesini öngören bir düzenleme bulunmadığını, bu türden bir cezanın ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir karar alınmış olması halinde verilebileceğini belirtmişti. Bu yönde bir Meclis kararı alınmadan önce verilmiş olan idari para cezasının iptaline karar vermişti. Tıklayın.
Ankara 2. Sulh ceza Hakimliği, sokağa çıkma yasağının ihlali sebebiyle kesilen idari para cezasında benzer yönde bir karar verdi. Mahkeme başkanı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, sokağa çıkma yasağının ihlali halinde idari para cezası verilmesini öngören bir hükmün bulunmadığını, bu yönde bir para cezasının ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bu yönde bir kararının olması halinde uygulanabileceğini belirtti. Sulh Ceza Hakimliği, ortada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bir kararı olmadığı içinde idari para cezasını iptal etti. Söz konusu bu karar Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak itiraz sonra kesinleşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kargo şirketi kamyonetiyle drift attı, kameralara yakalandı
27 Eylül 2020 17:42
|Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
06 Eylül 2020 17:13
|Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
23 Haziran 2020 22:44
|Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
24 Mayıs 2020 21:54
|501 kilo kaldıran ünlü oyuncu rekor kırdı
03 Mayıs 2020 19:32
|Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
29 Nisan 2020 23:43
|Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?
26 Nisan 2020 18:41
|İç hastalıkları uzmanından cevap: Demir döküm tencerenin demir eksikliğine faydası yok
25 Nisan 2020 20:53
|Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
25 Nisan 2020 17:14
|İletişim Başkanlığı: İstiklal Marşı'nı Balkonlardan okuyalım
22 Nisan 2020 22:41