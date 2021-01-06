1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma cezasına iptal kararı

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın maske kararına atıfta bulunarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınmış bir karar olmadan verilen 3.150 TL'lik sokağa çıkma yasağı idari para cezasının iptaline karar verdi.
 06 Ocak 2021 13:54
+Aa- Yazdır
Sokağa çıkma cezasına iptal kararı

Hatırlanacağı üzere, maske takmadığı bir vatandaşa verilen cezada, Yargıtay emsal bir karar vermişti. Yargıtay, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, maske takılmaması halinde idari para cezası verilmesini öngören bir düzenleme bulunmadığını, bu türden bir cezanın ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir karar alınmış olması halinde verilebileceğini belirtmişti. Bu yönde bir Meclis kararı alınmadan önce verilmiş olan idari para cezasının iptaline karar vermişti. Tıklayın.

Ankara 2. Sulh ceza Hakimliği, sokağa çıkma yasağının ihlali sebebiyle kesilen idari para cezasında benzer yönde bir karar verdi. Mahkeme başkanı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, sokağa çıkma yasağının ihlali halinde idari para cezası verilmesini öngören bir hükmün bulunmadığını, bu yönde bir para cezasının ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bu yönde bir kararının olması halinde uygulanabileceğini belirtti. Sulh Ceza Hakimliği, ortada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bir kararı olmadığı içinde idari para cezasını iptal etti. Söz konusu bu karar Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak itiraz sonra kesinleşecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kargo şirketi kamyonetiyle drift attı, kameralara yakalandı
27 Eylül 2020 17:42		 Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
06 Eylül 2020 17:13
Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
23 Haziran 2020 22:44		 Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
24 Mayıs 2020 21:54
501 kilo kaldıran ünlü oyuncu rekor kırdı
03 Mayıs 2020 19:32		 Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
29 Nisan 2020 23:43
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?
26 Nisan 2020 18:41		 İç hastalıkları uzmanından cevap: Demir döküm tencerenin demir eksikliğine faydası yok
25 Nisan 2020 20:53
Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
25 Nisan 2020 17:14		 İletişim Başkanlığı: İstiklal Marşı'nı Balkonlardan okuyalım
22 Nisan 2020 22:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kararsız insan 1
sözlüğü hayat sanmak 2
sözlük bağımlılığı 5
Seçici algı 1
bülbül 5
lüle taşı 4
yemek çok tuzlu olursa 6
felicita 2
silgiyi kaybetmeden sonuna kadar kullanmak 3
dolaylı tümleç 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam