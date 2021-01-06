Sokağa çıkma cezasına iptal kararı

Hatırlanacağı üzere, maske takmadığı bir vatandaşa verilen cezada, Yargıtay emsal bir karar vermişti. Yargıtay, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, maske takılmaması halinde idari para cezası verilmesini öngören bir düzenleme bulunmadığını, bu türden bir cezanın ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir karar alınmış olması halinde verilebileceğini belirtmişti. Bu yönde bir Meclis kararı alınmadan önce verilmiş olan idari para cezasının iptaline karar vermişti. Tıklayın.

Ankara 2. Sulh ceza Hakimliği, sokağa çıkma yasağının ihlali sebebiyle kesilen idari para cezasında benzer yönde bir karar verdi. Mahkeme başkanı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, sokağa çıkma yasağının ihlali halinde idari para cezası verilmesini öngören bir hükmün bulunmadığını, bu yönde bir para cezasının ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bu yönde bir kararının olması halinde uygulanabileceğini belirtti. Sulh Ceza Hakimliği, ortada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bir kararı olmadığı içinde idari para cezasını iptal etti. Söz konusu bu karar Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak itiraz sonra kesinleşecek.