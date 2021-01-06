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Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüste en sık görülen semptomları açıkladı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığının fazla, öldürücü hızının ise daha az olduğunu söyledi. İlhan, mutasyonlu virüste en sık görülen semptomlarla ilgili de ''İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar" dedi.
 06 Ocak 2021 15:47
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Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüste en sık görülen semptomları açıkladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'deki bilim insanlarının mutasyona ilişkin farklı açıklamalar yaptığını belirterek "Yaklaşık 3 hafta önce İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türünün bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte girişte bizim hemen sınırları kapatmamız çok doğru bir yaklaşım oldu. Tüm yurt dışından gelenlere PCR testi yapmak, izolasyon, karantina koşullarını gerçekleştirmek en iyi çare gibi görünüyor" dedi.

b>'Bulaşıcılığı fazla, öldürücü hızı az'

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaşıcılığının fazla olduğunu ifade ederek "İngiltere'deki virüsün bulaştırıcılığının çok fazla olduğu; ama öldürücü hızının daha az olduğu yönünde hesaplamalar söz konusu. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2.3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi 1.3 civarında. Bu bize şunu gösteriyor; koronavirüsün önceki tiplerinde olduğu gibi acaba mutasyon ile kaybolma yönünde bir eğilim mi sağlayacak, bunu bize düşündürüyor açıkçası. Ama bunun için şu an bir kanıt söz konusu değil. Ama rakamlar gösteriyor ki yeni virüsün bulaştığı kişilerde İngiltere özelinde öldürücülük daha az" diye konuştu.

'Öksürük, solunum semptomları daha fazla'

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir."

'15 Ocak'tan önce çalışmalar tamamlanabilir'

Çin'den getirilen aşıların analizinin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. İlhan, "Aşılar denetimden geçiriliyor. Aşının saklanma koşulları, güvenirliği ve etkinliği konusunda değerlendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı laboratuvardan görüntü paylaştı. Burada değerlendirme yapılıyor, değerlendirmenin sonucunda, aşının raf ömründe yeterlilik, güvenirlik koşulları sağlanıyorsa Türkiye'de uygulamaya geçecek aşı. Bu tüm aşılar için böyle. Önce sağlık çalışanlarından başlayacak aşılama. Ocak ayının 15'ini bulmadan laboratuvardaki çalışmaların tamamlanacağı kanısındayım" dedi.

'Aynı aşıdan iki doz'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlardan aşı ile ilgili ilginç sorular geldiğini belirterek "Bazen 'hocam bir aşı olsam yeter mi?', 'İki aşıyı da ikişer doz olsam yeter mi?' ya da 'İki dozu farklı aşılardan olayım mı?' diye soruluyor. Vatandaşların aynı aşıdan iki doz olması şeklinde bir planlama var Türkiye'de. Sıra kendilerine geldiğinde hangi aşı varsa elde o aşıyı olması, hatta o aşıyı oldukları yerde ikinci dozu olmaları daha kolaylık sağlayacaktır. Aşılarla ilgili bir barkotlama sistemi de var. Kimin hangi aşıyı olduğu takip edilerek herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa aşının hangi paketten çıktığı saptanarak takibi yapılacak" diye konuştu.
DHA
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