1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 20 artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli yapılan sosyal yardım ödemelerinin artırıldığı belirtildi.
 06 Ocak 2021 15:37
+Aa- Yazdır
İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 20 artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli yapılan sosyal yardım ödemelerinin artırıldığı belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, sandık tarafından yapılan evlilik, doğum, afet, ölüm, cenaze, şehitlik, maluliyet ve emeklilik yardımı ödemlerinde, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 artış yapıldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başından itibaren evlenme ve doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yılmaz, diğer yardım ödemelerinde de başvuruların e-Devlet'e taşınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İLKSAN tarafından geçen yıl eğitim çalışanlarına yapılan sosyal yardım miktarının, tüm yıllara oranla en yüksek seviyeye çıktığını aktaran Yılmaz, 25 bin 819 üyeye 295 milyon lira yardım yapıldığını kaydetti. Yılmaz, sandığın Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 aileye doğrudan nakdi afet yardımı ulaştırdığına işaret etti.

Yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 50 bin, ölüm yardımı ortalama 40 bin, maluliyet yardımı ortalama 35 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 30 bin, cenaze yardımı 2 bin 825, tabii afet yardımı 1700, evlenme yardımı 750, doğum yardımı ise 375 lira olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
07 Ocak 2021 11:39		 LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
06 Ocak 2021 10:20
İşte MEB'in 2021 yol haritası
06 Ocak 2021 08:26		 Bakan Selçuk, kaleme aldığı el kitabını tanıttı
05 Ocak 2021 12:52
Sürücü kursları yüz yüze eğitime başlıyor
04 Ocak 2021 21:48		 Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başladı
04 Ocak 2021 16:54
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullara kaynak desteği
04 Ocak 2021 11:27		 İl milli eğitim, 8 ve 12. sınıflar için WhatsApp soru çözüm hattı oluşturdu
31 Aralık 2020 16:35
MEB'den alan değişikliği ile atananlara ilişkin duyuru
31 Aralık 2020 13:13		 Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
31 Aralık 2020 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yirmağa gidiyrum 1
Asabiyim Ben 4
havayolu şirketlerinin artık covid testi istememesi 2
varlığım arada kaynadı gitti 1
Kuş lokumu 1
dünyanın en saçma savaşları 1
cankurtaran 3
sözlüğü hayat sanmak 2
okumaktan gözlerin kamaşması 2
koşarken yorulmamak 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam