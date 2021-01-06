İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 20 artırıldı
|06 Ocak 2021 15:37
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli yapılan sosyal yardım ödemelerinin artırıldığı belirtildi.
MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, sandık tarafından yapılan evlilik, doğum, afet, ölüm, cenaze, şehitlik, maluliyet ve emeklilik yardımı ödemlerinde, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 artış yapıldığını ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başından itibaren evlenme ve doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yılmaz, diğer yardım ödemelerinde de başvuruların e-Devlet'e taşınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
İLKSAN tarafından geçen yıl eğitim çalışanlarına yapılan sosyal yardım miktarının, tüm yıllara oranla en yüksek seviyeye çıktığını aktaran Yılmaz, 25 bin 819 üyeye 295 milyon lira yardım yapıldığını kaydetti. Yılmaz, sandığın Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 aileye doğrudan nakdi afet yardımı ulaştırdığına işaret etti.
Yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 50 bin, ölüm yardımı ortalama 40 bin, maluliyet yardımı ortalama 35 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 30 bin, cenaze yardımı 2 bin 825, tabii afet yardımı 1700, evlenme yardımı 750, doğum yardımı ise 375 lira olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
07 Ocak 2021 11:39
|LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
06 Ocak 2021 10:20
|İşte MEB'in 2021 yol haritası
06 Ocak 2021 08:26
|Bakan Selçuk, kaleme aldığı el kitabını tanıttı
05 Ocak 2021 12:52
|Sürücü kursları yüz yüze eğitime başlıyor
04 Ocak 2021 21:48
|Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başladı
04 Ocak 2021 16:54
|Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullara kaynak desteği
04 Ocak 2021 11:27
|İl milli eğitim, 8 ve 12. sınıflar için WhatsApp soru çözüm hattı oluşturdu
31 Aralık 2020 16:35
|MEB'den alan değişikliği ile atananlara ilişkin duyuru
31 Aralık 2020 13:13
|Bakan Selçuk'tan yeni yılda öğretmen ataması açıklaması
31 Aralık 2020 11:10