Elektrik duasına savcılıktan ret kararı
|06 Ocak 2021 15:51
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek için Elektrik Duası'na çıkan mahalleli DEDAŞ suç duyurusunda bulunmuştu. Savcı, yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Yapılan elektrik duasının sosyal medyada paylaşılıp ulusal gündeme de taşınmasının ardından Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) harekete geçerek. DEDAŞ, savcılığa verdiği dilekçede "Karıncalı mahalle sakinlerinin elektrik duasına çıkarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve DEDAŞ'ı hedef gösterdiği" iddiası ile şikayette bulundu. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı ise eyleme katılan 15 mahalle sakini hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası sosyal medyadan da birçok tepki gelirken, dava mahkeme tarafından sonuçlandı. Savcılık, kararda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme unsurlarının oluşmadığını belirterek ret kararı verdi.
MEHMET YILDIRIM
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