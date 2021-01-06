İki otomotiv devi birleşiyor
|06 Ocak 2021 18:38
|+Aa- Yazdır
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Daimler AG ve Aktiebolaget Volvo tarafından (iştirakleri aracılığıyla) ağır hizmet kamyonlarının yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, üretilmesi, satışı ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyet gösterecek ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.
Fiat Chrysler Automobiles NV ve Peugeot SA'nın, Fiat Chrysler Automobiles NV bünyesine katılması yoluyla yapılması planlanan birleşme işlemine izin verilmesi Kurul tarafından onaylandı.
Samsun Akaryakıt Depolama AŞ bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebze Terminali'nin kira süresinin sonunda malik Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'ye devredilmesine izin verilmesi karara bağlandı.
Baymina Enerji AŞ, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Gazko Enerji Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün doğrudan, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.
LivaNova Plc'ye ait kalp kapakçığı iş kolu üzerindeki tek kontrolün Gyrus Capital SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Ejder Kimya İlaç Danışmanlık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün IMCD Ticaret Pazarlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla IMCD NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation ve Corporate Resources BV'nin tek kontrolünün TBNG Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Pester Marketing Company ve iştiraklerinin belirli varlıklarının Phillips 66 Company ve SoftBank Group Corporation'ın dolaylı olarak çoğunluğuna sahip olduğu Fortress Investment Group LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
G4S plc'nin tek kontrolünün, Warburg Pincus LLC ve Caisse de Depot et Placement du Quebec tarafından ortak kontrol edilen Allied Universal Topco LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı
07 Ocak 2021 11:15
|Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü
06 Ocak 2021 16:43
|KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı
06 Ocak 2021 16:26
|2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
05 Ocak 2021 15:42
|İkinci el otomobil fiyatları ilk kez Aralıkta düştü
05 Ocak 2021 13:54
|Araç muayene ücretleri belli oldu
05 Ocak 2021 10:16
|Türkiye'nin Otomobili TOGG'un ilk sahipleri belli oldu
04 Ocak 2021 16:19
|Kasım ayında benzin ve motorin satışları yükseldi
04 Ocak 2021 08:30
|Bir zamanların efsanesiydi, şimdi vitrinde göz kamaştırıyor
03 Ocak 2021 12:57
|Fiyatlar düştü... İkinci el piyasasında şu an en uygun zaman
31 Aralık 2020 09:50