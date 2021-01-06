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Devrilen traktörün altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti
Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybetti.
|06 Ocak 2021 16:15
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Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden izine ayrılan Durmuş Gül (51), Almus ilçesine bağlı Çilehane köyünde tarlasında çalışmaya gitti. Gül'ün kullandığı traktör tarla yolunda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 4 çocuk babası Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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