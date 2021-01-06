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'Maşallah' plakalı araçla 350 bin liralık gasp
İstanbul Pendik'te plakası 'Maşallah' yazıları ile kapatılmış bir araçtaki şüpheliler, çarparak durdurdukları otomobilin sürücüsünü darp ederek araçta bulunan 350 bin lirayla kayıplara karıştı.
|06 Ocak 2021 16:15
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Pendik'te Çınardere Mahallesi Akan Sokak'ta Ü.A yönetimindeki araca, plakası 'Maşallah' yazılarıyla kapatılmış bir araç çarptı.
Araçtan çıkan 3 şüpheli, Angın'ı darp ederek içinde 350 bin lira olan çantayı alıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.
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