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Kazakistan'da rahatsızlanan şehit babası ambulans uçakla getirildi

Şehit babası da olan Cihan Karaca: "Bizim sağlık sistemimiz, teknolojik imkanımız harika, dünyanın en iyisiyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız ve ekibini Allah başımızdan eksik etmesin"
 06 Ocak 2021 16:21
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Kazakistan'da rahatsızlanan şehit babası ambulans uçakla getirildi

Özbekistan'dan İstanbul'a yola çıkan ve Hazar Denizi'nde gemide hastalanan tır şoförü Cihan Karaca, Kazakistan'da yapılan apandisit ameliyatının ardından tedavisi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Erzurum'a getirildi.

Şehit babası da olan Karaca, bir hafta önce Özbekistan'dan dönüşte Hazar Denizi'nde gemiyle yolculuk yaparken rahatsızlandı.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan Karaca, Kazakistan sahil güvenlik ekiplerince helikopterle gemiden alınarak hastaneye kaldırdı. Kazakistan'da apandisit ameliyatı olan Karaca, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışındaki sağlık hizmetini görünce, Türkiye'deki sağlık sistemi ve altyapısının çok güçlü olduğunu daha iyi anladığını söyledi.

- "Devletimiz herkese bu hizmeti sağlıyor"

Gemide apandisinin patladığını ve ameliyatının Kazakistan'da yapıldığını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Ameliyat sonrası kardeşim Ali Karaca, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve Erzurum Valisi Okay Memiş'e durumu anlattı. Ameliyattan 4 gün sonra Türkiye'den gelen uçak ambulansla Erzurum'a getirildim. Şehit babasıyım diye değil, devletimiz herkese bu hizmeti sağlıyor. Milletvekilimiz Akdağ'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Erzurum Valimiz ile kent protokolüne şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ülkemizin eşi benzeri yok, Allah devletimize zeval vermesin."

Türkiye'nin çok güçlü ülke olduğunu vurgulayan Karaca, "Tedavime devam ediliyor. Sağlık çalışanlarımıza kimse söz söylemesin, onların hakkı ödenmez. Kazakistan'daki hastane yatağı 35 yıl önce askerlik yaptığımda gördüğüm yataklar gibiydi. Bizim sağlık sistemimiz, teknolojik imkanımız harika, dünyanın en iyisiyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız ve ekibini Allah başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

- Erzurum'da mide tedavisi görüyor

Hastanenin genel cerrahi doktoru Samet İsmailov ise Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, apandisit ameliyatı sonrası mide tedavisi gördüğünü anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da "Hamdolsun, büyük ve güçlü ülkeye sahibiz. Yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz devreye girdi ve özel uçak gidip vatandaşımızı getirdi. Bu anlamda desteğini esirgemeyen milletvekilimiz Akdağ'a, Sağlık Bakanımıza ve Erzurum Valimiz Memiş'e teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler de yakinen ilgileniyoruz." dedi.

Karaca'yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit babasının uçakla getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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