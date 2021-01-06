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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü

2019'u 610 bin 109'la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl yüzde 61,3 artışla 772 bin 788 araç satıldı
 06 Ocak 2021 16:43
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, 2019'u 610 bin 109'la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu dönemde yüzde 61,3 yükseldi.

- Otomobil satışları yüzde 57,6, hafif ticari satışları yüzde 77,2 arttı

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 büyüdü.

Toplam pazardaki artış, Aralık 2019 ila Aralık 2020 kıyaslandığında yüzde 15,2 olarak belirlendi.

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.

- Pazarın 87,6'sını vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu

Otomobil pazarı segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı.

- En çok tercih edilen gövde tipi sedan

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,8 payla SUV ve yüzde 23,2 payla hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,5 artarak yüzde 94,3 paya ulaşırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,1 artarak yüzde 1,7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin 38 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 11,5 pay ve 18 bin 708 adetle ikinci ve pick-up gövde tipi de yüzde 6,7 pay ve 10 bin 972 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
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