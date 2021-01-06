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Maaş katsayılarını gösteren 2021 yılı mali ve sosyal haklar Genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesini yayımladı. Genelgede, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer almaktadır.
 06 Ocak 2021 17:03
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Maaş katsayılarını gösteren 2021 yılı mali ve sosyal haklar Genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesini yayımladı. Genelgede, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer almaktadır.

- 2021 yılı Ocak itibariyle, aylık katsayı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı ise 0,052576 olacak.
- Bu verilere göre, maaş ve ücretlere, Ocak 2021 itibariyle toplamda 7,33 oranında zam uygulanmış olacak

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
Memurlar.Net - Özel

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