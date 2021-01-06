Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması
|06 Ocak 2021 17:17
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CHP'li Muharrem İnce, partisinden istifa ettiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. İnce, "Memleket Hareketi Kurucu Kurulu üyeleriyle evimin bahçesinde bir araya geldiğim doğru. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. CHP'den henüz istifa etmediğini belirten İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" dedi.
"PARTİ KURULUNCA İSTİFA EDİLİR"
Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" şeklinde cevap verdi.
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