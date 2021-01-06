Koronadan 15 bin 270 kişi ile günlük ölüm rekoru kırıldı
Dünya genelinde son 24 saat içerisinde corona virüs nedeniyle 15 bin 270 ölüm bildirilerek virüs çıktığı andan itibaren en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
|06 Ocak 2021 17:31
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Dünya genelinde son 24 saat içerisinde corona virüs nedeniyle 15 bin 270 ölüm bildirilerek virüs ortaya çıktığı andan itibaren en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Daha önce 30 Aralık günü en yüksek rakama ulaşılmış, 15 bin 194 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünya genelinde vaka sayısı 86,5 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti.
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