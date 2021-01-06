Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi
Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığının ambulansıyla İstanbul'a getirildi.
|06 Ocak 2021 18:15
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Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığının ambulansıyla İstanbul'a getirildi.
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.
Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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