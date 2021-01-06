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Türkiye, Arnavutluk'ta hastane inşa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildirdi.
 06 Ocak 2021 18:49
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Türkiye, Arnavutluk'ta hastane inşa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Arnavutluk) FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz."

"Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz."
Anadolu Ajansı
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