Türkiye, Arnavutluk'ta hastane inşa edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildirdi.
|06 Ocak 2021 18:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Arnavutluk) FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz."
"Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz."
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