Malatya'da aranan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.
|06 Ocak 2021 18:50
|+Aa- Yazdır
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı
07 Ocak 2021 11:29
|İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
07 Ocak 2021 11:16
|FETÖ'cü şahıs dağ yamacında kazdığı çukurda yakalandı
07 Ocak 2021 08:54
|Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti
07 Ocak 2021 06:15
|Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor
06 Ocak 2021 18:22
|Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davalara birleştirme kararı
06 Ocak 2021 15:09
|Dink suikastinde 2 istihbaratçı için tutuklama kararı
06 Ocak 2021 14:36
|FETÖ firarisi eski 2 emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı
06 Ocak 2021 13:18
|4,5 yılda sınırdan Avrupa'ya kaçmaya çalışan 1708 FETÖ'cü yakalandı
06 Ocak 2021 12:35
|Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası
06 Ocak 2021 12:00