Eski kimlikle KKTC'ye gidilemeyecek
|06 Ocak 2021 19:08
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, sahteciliği kolaylıkla yapılabilen ve taklit edilebilen eski tip nüfus cüzdanlarının yerine 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren güvenlik özellikleri yüksek, taklidi güç ve biyometrik verilerle desteklenmiş yeni tip kimlik kartlarının üretildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş ve çıkış işlemlerinde yapılan incelemelerde, eski tip nüfus cüzdanları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, başta terör örgütleri olmak üzere birçok suç örgütü üyelerinin söz konusu nüfus cüzdanlarında sahtecilik yapmak suretiyle yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu itibarla, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye çıkış yapacak Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemlerinin sonlandırılacaktır" denildi.
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