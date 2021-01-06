1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadıköy Belediyesi şirketinde çalışanlardan eylem

Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çalışanı 2 bin 300 işçiyi kapsayan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkandığı belirtilerek, sendika tarafından basın açıklaması yapıldı.
 06 Ocak 2021 19:13
+Aa- Yazdır
Kadıköy Belediyesi şirketinde çalışanlardan eylem

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, ''Sözleşme hakkımız söke söke alırız'', ''Direne direne kazanacağız'' şeklinde sloganlar attı. Genel -İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube yöneticisi Tahsin Aydın yaptığı basın açıklamasında, işçiler olarak insan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini belirterek, şunları söyledi:

''İlk özgür toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğumuz bu süreçte sizden gelen talepler doğrultusunda 3 ayda hazırladığımız sözleşme taslağını Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyesinde masaya koyduk. Bu taleplerimiz 6 aydır masada. Bu güne kadar 3 oturum yapılabildi. 81 maddeden 27'si kabul edildi. Artık yasal anlamda grev aşamasındayız. İşçiler zor şartlar altında evini geçindirmek için ayakta durmaya çalışırken, birçoğumuzun ücretleri asgari ücretin bile altında kalmıştır. Artık sabrımız kalmadı. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz. Ama aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yönetiminden göremediğimiz için bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyor ve hizmet üretiyor ve fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetiminde. Bizi dikkate alın, taleplerimizi görmezden gelmeyin.''

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
07 Ocak 2021 11:17		 Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
07 Ocak 2021 10:52
Karantina şartına rağmen sınırda yoğunluk yaşanıyor
07 Ocak 2021 10:47		 Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
07 Ocak 2021 09:51
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si Türkiye'ye getirildi
07 Ocak 2021 09:33		 Ölümden dönen Prof. Saka konuştu: Geceden aşı kuyruğuna girerler
07 Ocak 2021 08:12
'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'
07 Ocak 2021 08:08		 Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
07 Ocak 2021 08:07
Kapalı ortamda koronavirüs bulaşma riski 5 kat artıyor
07 Ocak 2021 07:15		 Korkutan rapor: 10 milyon bağımlı var
07 Ocak 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en saçma savaşları 1
bir sendika başkanının 25 bin değil 19 bin TL alması 1
denklem kurmayıp şıkları deneyerek soru çözmek 1
Bozuk kaset gibi aynı şeyleri tekrarlayan insanlar 1
yazdan kalma hava 1
çöp kaparları 3
memurlar net editörleri 6
klozeti saksı olarak değerlendiren amca 1
hikaye yazmak 4
Ozan tufan 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam