Kadıköy Belediyesi şirketinde çalışanlardan eylem
|06 Ocak 2021 19:13
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Kadıköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, ''Sözleşme hakkımız söke söke alırız'', ''Direne direne kazanacağız'' şeklinde sloganlar attı. Genel -İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube yöneticisi Tahsin Aydın yaptığı basın açıklamasında, işçiler olarak insan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini belirterek, şunları söyledi:
''İlk özgür toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğumuz bu süreçte sizden gelen talepler doğrultusunda 3 ayda hazırladığımız sözleşme taslağını Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyesinde masaya koyduk. Bu taleplerimiz 6 aydır masada. Bu güne kadar 3 oturum yapılabildi. 81 maddeden 27'si kabul edildi. Artık yasal anlamda grev aşamasındayız. İşçiler zor şartlar altında evini geçindirmek için ayakta durmaya çalışırken, birçoğumuzun ücretleri asgari ücretin bile altında kalmıştır. Artık sabrımız kalmadı. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz. Ama aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yönetiminden göremediğimiz için bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyor ve hizmet üretiyor ve fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetiminde. Bizi dikkate alın, taleplerimizi görmezden gelmeyin.''
Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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