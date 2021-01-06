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Devlet desteğiyle sürüsünü büyüterek süt sağım tesisi kurdu

Kırşehir'de 55 koyun ile başladığı yetiştiriciliği devlet desteğiyle geliştiren girişimci Orhan Çopuroğlu, üç yılda 500 başlık sürü ile süt sağım tesisi sahibi oldu.
 06 Ocak 2021 19:36
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Kent merkezinde inşaat işleriyle uğraşan Çopuroğlu, üç yıl önce 55 koyun alarak merkeze bağlı Akçaağıl köyünde hayvancılığa başladı.

İnternette yaptığı araştırmalarla hayvancılığa devletin büyük destekler sağladığını gören Çopuroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında proje hazırlayarak Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti.

Yapılan inceleme sonunda projesi kabul edilen Çopuroğlu, devletten aldığı hibe destekleriyle hem sürüsünü 500 koyuna ulaştırdı hem de 1 milyon 200 bin lira maliyetle süt sağım tesisi kurdu.

İnşaat işlerini ikinci plana atan ve vaktinin önemli kısmını çiftlikte geçiren Orhan Çopuroğlu, AA muhabirine, devlet desteğiyle koyun yetiştiriciliğini büyütmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aldığı teknik ekipmanlarla aynı zamanda süt sağım tesisi kurduğunu anlatan Çopuroğlu, şöyle konuştu:

"Koyun işine 3 yıl önce 55 koyunla başladım. Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdim fakat yeterli bütçeye sahip değildim. İnternette kırsal kalkınma desteklerini görünce müracaat ettim. Yerimi alarak müracaatımı yaptım ve onaylandı. Burada Kırşehir'in ilk koyun süt sağım tesisini kurduk. Yüzde 50 hibe desteği aldım. Tesis yaklaşık 1 milyon 200 bin liraya mal oldu. Süt sağım tesisim, soğutma tankım, çoban evim, yem damım, mandıram, ahırım hepsi içinde. Her şey yolunda gidiyor."

Tesisi yapmaya geçen yıl karar verdiğini belirten Çopuroğlu, "Nisan ayında devlet desteği sözleşmemizi imzaladık. 9 ay gibi bir sürede tesisimizi bitirdik. Desteğimizi aldıktan sonra koyunlarımızı da işletmemize koyarak 1 ay önce faaliyete başladık. Burada 4 kişiye de iş imkanı sağladık." dedi.

"Pandemi sürecini burada geçirdik"

Salgın sürecinin büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğine işaret eden Çopuroğlu, "Küçük bir vakit bulsam çocukları da alıp buraya geliyorum. Severek bu işi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Emine Bulut da tesisin şehre örnek projelerden olduğunu dile getirdi.

Süt koyunculuğu için geçen yıl Kırşehir'de kırsal kalkınma destekleri kapsamında 12 projeye yaklaşık 8 milyon lira destek verildiğini aktaran Bulut, "Diğer projeler yapım aşamasında, burası bitmiş bir proje. Süt sağım ve soğutma üniteleri, yem deposu, ağılıyla beraber kırsal kalkınma destekleriyle tamamlandı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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