Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
|06 Ocak 2021 19:43
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Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.
Bazı bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar dondu, araçların camları buz tuttu.
Iğdır
Iğdır'da kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler doğayı beyaza bürüdü.
Güzel manzaraların oluştuğu kentte, beyaza bürünen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.
Kars
Kars'ta da soğukların etkisiyle ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Vatandaşların, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttüğü kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda buz kırma çalışması yaparken bazı yolları da tuzladı.
Ağrı
Ağrı'da soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.
Dere ve nehirlerin donduğu kentte vatandaşlar, soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.
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