1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı

Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler, 5 kıtadaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetler ile keşfedecek.
 06 Ocak 2021 19:49
+Aa- Yazdır
THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı

Misafirlerinin seyahat beklentilerini daima en iyi şekilde analiz eden ve özel kampanyalar geliştiren Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programı öğrencilerle buluşturdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dahil olan öğrencilerin, indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacakları belirtildi.

Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dahil olmak üzere 12-34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandığı ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Programın sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin, Türk Hava Yolları sadakat programı Miles&Smiles üyesi olması ve üyeliklerinin öğrenci statüsüne geçirilmesi için talepte bulunması gerekiyor. Başvuruları onaylanan öğrenciler, dünyayı programın sunduğu avantajlar ile keşfetmeye başlayacak. Bayrak taşıyıcı, avantajlarla dolu yeni öğrenci programını lansmana özel bir kampanya ile duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler, 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alması halinde lansmana özel yüzde 20'ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dahil olan öğrencilere ekstra hoşgeldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak. Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini Check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor. Öğrenci programının tüm avantajları ve programa nasıl dahil olunacağı hakkında detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ogrenci adresi ziyaret edilebilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancıya da varlık barışı
07 Ocak 2021 08:16		 Kuyumcularla sevgilileri taksit ayırdı
07 Ocak 2021 08:03
Bileziklerini satarak fabrika kurdu, 43 ülkeye ihracat yapıyor
06 Ocak 2021 21:54		 Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
06 Ocak 2021 21:52
Koç Holding, Sek Süt'ü sattı
06 Ocak 2021 21:48		 Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı
06 Ocak 2021 19:53
Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı
06 Ocak 2021 19:52		 Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar
06 Ocak 2021 19:51
'Devraldığımız 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynak'
06 Ocak 2021 12:01		 Gümüş'e yatırım 2020'de kazandırdı
06 Ocak 2021 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğümüzdeki toplam konu ve toplam entry sayısı 3
Ozan tufan 2
eşik bekçisi 1
dişçi koltuğu 2
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 7
mevsimlerin yeniden belirlenmesi 2
anne yüreği 2
felicita 2
geleceğin meslekleri 5
sözlükte sendikal faaliyetler 6
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam