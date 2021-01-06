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Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı

TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 917 adet katlanabilir metal mayın dedektörü Ozan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.
 06 Ocak 2021 19:52
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Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunulan elde taşınabilir metal mayın dedektörleri Ozan ve Alper, ihracat başarısı yakaladı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında yeni teknolojiler geliştirerek, bunları başta güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşların hizmetine sunuyor.

BİLGEM'in geliştirdiği ürünler arasında güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesi intikal bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerinden korunmasına yönelik çözümler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalanan Metal Mayın Dedektörü Tedarik Sözleşmesi ile 917 adet katlanabilir metal mayın dedektörü Ozan, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Askerlerin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgelerinde gerçekleştirdiği mayın ve el yapımı patlayıcı aramasının hızlı, kolay ve yüksek doğrulukta yapılabilmesi için geliştirilen Ozan, hafifliği, boyutu ve görev tamamlama yeteneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki en önemli yardımcılarından biri olacak.

2020 yılının son çeyreğinde alınan 450 adetlik sipariş ve bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacak teslimatla Ozan'ın ilk yurt dışı satışı da gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Elde Taşınabilir Metal Mayın Dedektörü-3 (ETMTS-3/Alper) için de 2020 yılı sonunda 200 adetlik sipariş alındı. Yapılacak teslimatla Alper'in ilk büyük yurt dışı satışı da gerçekleştirilecek.

Ozan ve Alper'in rekabet gücü

Ozan, kompakt yapısı ve 1,5 kilogram gibi düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden biri olan Ozan, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı sağlıyor.

Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.

Alper ise metal mayının yanında metal olmayan patlayıcıları da algılıyor, her iki ihtiyacı karşılayabilir olması açısından dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilir bir ürün özelliği taşıyor. Alper, metal dedektöre ve yere nüfuz eden radar algılayıcılara sahip bulunuyor. Bu dedektör ve radar algılayıcılar ayrı ayrı ya da eş zamanlı çalışabiliyor. Sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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