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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek

Bakan Fahrettin Koca'nın Hans Kluge ile yapacağı video konferans görüşmesinde, İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 salgının seyrine yönelik gelişmeler ele alınacak
 06 Ocak 2021 20:12
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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Anadolu Ajansı
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