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Rektör Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi

Prof. Dr. Melih Bulu, üniversite kampüsünde istifasını isteyen öğrencilerin yanına gitti. Bulu'nun konuşması sırasında, öğrenciler çeşitli ifadelerle dalga geçerek kahkaha attı.
 06 Ocak 2021 20:18
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor.

Üniversite kampüsünde eylem yapan öğrencilerin çağrılarının ardından Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi.

Öğrencilerin sorunlarını yüz yüze dinleyerek çözmek istediğini belirten Bulu, sert tepkilerle karşılaştı.

AŞAĞILAYICI İFADELER KULLANILDI

Usule aykırı bir işlemle rektör olarak atanmadığını söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu'nun konuşmaları sırasında öğrenciler arasında aşağılayıcı ifadeler yükseldi.

Prof. Dr. Melih Bulu makale iddialarına yönelik açıklama yaptığı sırada bir öğrenci,

"Hocam 0 dille konuşmak nasıl bir şey"

derken, arkadan alkış ve gülme sesleri yükseldi.

Rektör Melih Bulu'yla dalga geçilen anlar, aynı öğrenciler tarafından canlı yayınlandı.

AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRDÜ
Açıklama yapmaya devam eden Bulu, "Biz araştırma üniversitesi olmayacağız. Biz girişimci araştırma üniversitesi olacağız." ifadelerini kullanarak öğrencilerle birlikte alkışladı.

ÖĞRENCİLER, TEPKİ GÖSTERDİ
Soğuk havada öğrencilerin beklemesine karşılık onlarla bekleyeceğini söyleyen Bulu, "Görünüyor ki sabaha kadar buradayız sizinle. Ben bi çay istiyorum size." açıklamasına öğrenciler sert tepki gösterdi.

"POLİSLE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"
Bu sırada polisin bölgeden ayrılmasını istediğini belirten öğrencilerden biri, "Polisle kendimizi güvende hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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