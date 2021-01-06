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Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Bursa'da sevgilisini evine bırakmak için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan Sezer Fırat S. (21) ile arkadaşı Bayram S.'ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Sezer Fırat S.'nin asker kaçağı olduğu ortaya çıkarken, Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yarın manşette biz mi olacağız?" diye sordu.
 06 Ocak 2021 20:29
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Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Bursa'da sevgilisini evine bırakmak için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan Sezer Fırat S. (21) ile arkadaşı Bayram S.'ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Sezer Fırat S.'nin asker kaçağı olduğu ortaya çıkarken, Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yarın manşette biz mi olacağız?" diye sordu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde kurulan uygulama noktasında 34 EJP 56 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiden izin belgesini istedi. Ancak ikili, izin belgesi olmadığını söyledi. Sürücü Sezer Fırat S., sevgilisini eve bıraktığı için dışarı çıktığını öne sürdü. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Sezer Fırat S.'nin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Sezer Fırat S. ile yanındaki Bayram S.'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Asker kaçağı Sezer Fırat S. hakkında tutanak da tutuldu.

'YARIN MANŞETTE BİZ Mİ OLACAĞIZ?'

Basın mensuplarının "Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?" sorusuna Bayram S., "Manşette, yarın biz mi olacağız?" yanıtını verdi. Sezer Fırat S. ise "Yıldırım ilçesinden kız arkadaşımı bırakmak için İnegöl'e geldim. Aracım İnegöl'de arızalandı. Burada arızayı yaptım. Yola çıktım uygulamaya denk geldik. Polis, askerlik konusunda sıkıntı olduğu için tutanak tutacak" şeklinde konuştu.
DHA
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