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'Şeker' paraşüt kazasında ölen sahibini bekliyor

Yaklaşık 3 yıl önce yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Tuncel Öğüt'ün köpeği "Şeker", yaşamı filmlere konu olan "Haçiko" gibi, sahibinin evinin bulunduğu apartmanın önünden ayrılmıyor.
 06 Ocak 2021 20:55
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'Şeker' paraşüt kazasında ölen sahibini bekliyor

Japonya'da, ölen sahibini yıllarca bekleyen ve yaşamı filmlere konu olan "Haçiko" isimli köpeğin hikayesine benzer bir olay, İzmir'de yaşanıyor.

Konak ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan, su altı sporları ve yamaç paraşütüyle ilgilenen Tuncel Öğüt, 2012'de bir köpek sahiplenmek istedi. Arkadaşının verdiği köpeğe evinin çatısında bakmaya başlayan Öğüt, ona "Şeker" ismini verdi.

Manisa'da 28 Mart 2018'de, Saruhanlı ilçesi Çınaroba Mahallesi'ndeki 1120 rakımlı dağdan yamaç paraşütü atlayışı yapan Tuncel Öğüt, atlayış sırasında kayalıklara çarparak vefat etti. 62 yaşında hayatını kaybeden Öğüt'ün cenazesi, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu 1 gün sonra bulunabildi.

Sahibi geri dönmeyen Şeker, 3 yıldan beri Öğüt'ün oturduğu apartmanı terk etmedi. Tüm gününü apartmanın önünde geçiren vefalı köpek Şeker ile, Tuncel Öğüt'ün ablası Nesrin İlhan'ın yanı sıra mahalleliler de ilgileniyor.

"Kardeşim, Şeker'e evladı gibi bakardı"

Nesrin İlhan, AA muhabirine, kardeşinin acısını hala yüreğinde hissettiğini dile getirdi.

Kardeşi için Şeker'in çok farklı bir yeri olduğunu belirten İlhan, "Tuncel, nereye giderse Şeker'i yanında götürürdü. Arabasında yeri vardı, hemen oraya otururdu. Hiç ses çıkarmazdı. Onların çok güzel bir dostlukları vardı. Kardeşim onu 'Kızım' diye severdi. Ona evladı gibi bakardı. Normalde Şeker'in çok ürkek bir yapısı vardı ama kardeşim onu sakinleştiriyordu." dedi.

İlhan, kardeşinin vefatının ardından Şeker'in insanlardan ürktüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşimin vefatının ardından, oturdukları apartmanın önünden ayrılmamaya başladı. O süreçte bir tek bana geliyordu. Bu süreçte onu sahiplenmek isteyen çok kişi oldu ama vermedik. Çünkü o bize kardeşimizin bir hatırası. O nedenle bakımını ben üstlendim. Komşularımız ve mahalle sakinleri de onu seviyor. Kardeşimin vefatının üzerinden 3 yıl geçti ama o, beraber vakit geçirdikleri apartmanın önünden bir an bile olsun ayrılmadı. Zaman zaman apartmanın üst katına bakarak havlar. Belki kardeşimi hatırladığı için böyle bir şey yapıyor. Şeker'i her gördüğümde kardeşimi hatırlıyorum. Artık o bizim evladımız gibi. Ona ömrüm el verdiğince bakmak istiyorum."

"Herkes onu çok seviyor"

Mahalle muhtarı Mine Araplar da Tuncel Öğüt'ün vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Şeker bize onun emaneti. Buradan hiç ayrılmadı. Tuncel Bey'in ailesi de buradan ayrılmadı. Onunla acılarını azaltmaya çalışıyorlar. O, kapısının önünde başını havaya kaldırarak sahibinin gelmesini bekliyor. Şeker mahallemizin maskotu oldu. Artık mahallemizde yaşayan herkes Şeker'i tanıyor. Herkes onu çok seviyor." şeklinde konuştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 1920'li yıllarda Haçiko isimli köpek, hayatını kaybeden sahibini, her gün işe gittiği metro istasyonu önünde 9 yıl boyunca beklemiş ve insanların ilgi odağı olmuştu.

Haçiko'nun heykeli dikilirken hikayesi Japonlarca filme çekilmişti. Filmin "Haçiko: Bir köpeğin hikayesi" adlı 2009 yapımı Hollywood versiyonunda, başrolü ünlü aktör Richard Gere oynamıştı.

Türkiye'de de kısa adı "HAÇİKO" olan bir dernek, sokak hayvanları için çalışma yürütüyor.
Anadolu Ajansı
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