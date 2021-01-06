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Beşiktaş liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.
 06 Ocak 2021 20:57
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Beşiktaş liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Vodafone Park'taki mücadelede rakibine farklı üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini de 5 maça yükseltti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle başlayan seride siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor karşısında da galip gelerek bu süreçte 15 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

- Vodafone Park'ta en farklı lig galibiyeti

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı.

2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.

- Ersin Destanoğlu yine kalesini gole kapattı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçında da kalesini gole kapattı.

Genç file bekçisi, siyah-beyazlıların deplasmanda 2-1 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından oynadığı 5 maçta da rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, hiç gol yemediği 5 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

- Larin, Aboubakar'ı geçti

Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

- Oğuzhan Özyakup kendini buldu

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların eleştirdiği isimlerin başında gelen Oğuzhan, bu sezon attığı gol sayısını ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk golünde Larin'e pası veren isim olan tecrübeli futbolcu, mücadelenin üçüncü golünü de attı. Oğuzhan böylelikle Vodafone Park'ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da gol sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı
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