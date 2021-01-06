Koç Holding, Sek Süt'ü sattı
|06 Ocak 2021 21:48
|+Aa- Yazdır
TAT Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini duyurdu.
Çallı Gıda satın almayı yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi.
Tat Gıda'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.
Satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu açıklanan sözleşmede "105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
SEK; Türkiye'de süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik doğal ürünler sunmak amacıyla 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu.
Eylül 1995'te özelleştirildi ve SEK İstanbul İşletmesi, sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki sanayici ve gıda toptancılarından oluşan 164 kişilik bir grup tarafından satın alındı. 1968 yılında ise ilk pastörize sütü üretti. Bu aynı zamanda Türkiye'de pastörize edilmiş ilk gıda ürünüydü
1996'da sabit kıymetleri 58 milyon dolar olarak kabul edilen SEK'in hisselerinin %68'ini 1997 yılında Koç topluluğu satın aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yabancıya da varlık barışı
07 Ocak 2021 08:16
|Kuyumcularla sevgilileri taksit ayırdı
07 Ocak 2021 08:03
|Bileziklerini satarak fabrika kurdu, 43 ülkeye ihracat yapıyor
06 Ocak 2021 21:54
|Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
06 Ocak 2021 21:52
|Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı
06 Ocak 2021 19:53
|Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı
06 Ocak 2021 19:52
|Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar
06 Ocak 2021 19:51
|THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı
06 Ocak 2021 19:49
|'Devraldığımız 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynak'
06 Ocak 2021 12:01
|Gümüş'e yatırım 2020'de kazandırdı
06 Ocak 2021 11:09