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Koç Holding, Sek Süt'ü sattı

Tat Gıda, Sek Süt'ün Çallı Gıda'ya satışını KAP'a bildirdi
 06 Ocak 2021 21:48
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Koç Holding, Sek Süt'ü sattı

TAT Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya satışının gerçekleştiğini duyurdu.

Çallı Gıda satın almayı yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi.

Tat Gıda'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu açıklanan sözleşmede "105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

SEK; Türkiye'de süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik doğal ürünler sunmak amacıyla 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu.

Eylül 1995'te özelleştirildi ve SEK İstanbul İşletmesi, sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki sanayici ve gıda toptancılarından oluşan 164 kişilik bir grup tarafından satın alındı. 1968 yılında ise ilk pastörize sütü üretti. Bu aynı zamanda Türkiye'de pastörize edilmiş ilk gıda ürünüydü

1996'da sabit kıymetleri 58 milyon dolar olarak kabul edilen SEK'in hisselerinin %68'ini 1997 yılında Koç topluluğu satın aldı.
Memurlar.Net
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