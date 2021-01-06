1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bileziklerini satarak fabrika kurdu, 43 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce bileziklerini satıp triko makinesi alarak adım attığı tekstil sektöründe bugün Orhaneli ilçesinde kurulu fabrikasında 130 kadın işçiyle faaliyet gösteriyor. Fabrikasında sadece kadınların çalıştığını söyleyen Arı, 43 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.
 06 Ocak 2021 21:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi. Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.

YILLAR İÇİNDE İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı. Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.

1994'ten itibaren tamamen bebek ve çocuk kıyafeti üretimine yönelen Arı, 2005'te Orhaneli ilçesinde işletme açmaya karar verdi. Belediyeden 600 metrekarelik alan kiralayarak üretime başlayan Arı, burada çok sayıda kadının iş hayatına atılmasına vesile oldu.

2 BİN METREKARELİK FABRİKADA ÇALIŞIYORLAR

Bursa'nın "dağ ilçeleri" olarak adlandırılan yerleşim yerlerinden biri olan Orhaneli'deki işletmeyi daha da büyütme kararı alan Arı ailesi, geçen haziranda açtıkları 2 bin metrekarelik yeni fabrikalarında kadın işçilerle çalışıyor.

43 ÜLKEYE İHRACAT EDİLİYOR

Zahide Arı, bileziklerini satarak atıldığı iş hayatında ABD, Fransa ve Rusya'nın da aralarında olduğu 43 ülkeye ihracat yapar konuma geldiklerini söyledi. Orhaneli'de pantolon ve gömlek ürettiklerini belirten Arı, şöyle devam etti: "Kadınların çalışmasını istedim ve yöre kadınlarına destek vermeyi amaçladım. Fabrikamızda tamamen kadınlar çalışıyor. Kadınların duasını almak, onlara istihdam sağlamak çok güzel. Orhaneli'ye yatırım yapmak çok karlı değil ama biz vatanımızı seviyoruz, bunun başka açıklaması yok. 16 yıl önce belediyeye ait 600 metrekare alanda üretime başladık. 7 ay önce de 2 bin metrekarelik yeni fabrikamızı açtık. Burada 130 kadın personel çalışıyor. Kadınlar beni görünce çok mutlu oluyor, hatta çarşıda pazarda gezerken mobilyacısından tutun beyaz eşyacısına kadar önümüze geçip 'Abla sizin işçilerin bize taksitleri var, fabrikayı kapatmayacaksınız değil mi?' diye soruyorlar. Biz kapatmak değil, büyütmeyi düşünüyoruz. Pandemiden dolayı bir duraklamadayız ama ilerleyen süreçte burayı daha da büyüteceğiz"
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancıya da varlık barışı
07 Ocak 2021 08:16		 Kuyumcularla sevgilileri taksit ayırdı
07 Ocak 2021 08:03
Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
06 Ocak 2021 21:52		 Koç Holding, Sek Süt'ü sattı
06 Ocak 2021 21:48
Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı
06 Ocak 2021 19:53		 Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı
06 Ocak 2021 19:52
Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar
06 Ocak 2021 19:51		 THY öğrencilere özel uçuş programı başlattı
06 Ocak 2021 19:49
'Devraldığımız 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynak'
06 Ocak 2021 12:01		 Gümüş'e yatırım 2020'de kazandırdı
06 Ocak 2021 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı ışıkta arabayı stop ettirmek 5
sözlüğü hayat sanmak 2
arabesk müzik 1
siber saldırı 1
sözlük bağımlılığı 5
başörtülü hakim fotoğrafı 2
Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar 2
Aufhebungen 2
fıkra 2
Bim'e gidip aşı soran vatandaş 4
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam