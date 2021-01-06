Bileziklerini satarak fabrika kurdu, 43 ülkeye ihracat yapıyor

Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi. Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.

YILLAR İÇİNDE İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı. Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.

1994'ten itibaren tamamen bebek ve çocuk kıyafeti üretimine yönelen Arı, 2005'te Orhaneli ilçesinde işletme açmaya karar verdi. Belediyeden 600 metrekarelik alan kiralayarak üretime başlayan Arı, burada çok sayıda kadının iş hayatına atılmasına vesile oldu.

2 BİN METREKARELİK FABRİKADA ÇALIŞIYORLAR

Bursa'nın "dağ ilçeleri" olarak adlandırılan yerleşim yerlerinden biri olan Orhaneli'deki işletmeyi daha da büyütme kararı alan Arı ailesi, geçen haziranda açtıkları 2 bin metrekarelik yeni fabrikalarında kadın işçilerle çalışıyor.

43 ÜLKEYE İHRACAT EDİLİYOR

Zahide Arı, bileziklerini satarak atıldığı iş hayatında ABD, Fransa ve Rusya'nın da aralarında olduğu 43 ülkeye ihracat yapar konuma geldiklerini söyledi. Orhaneli'de pantolon ve gömlek ürettiklerini belirten Arı, şöyle devam etti: "Kadınların çalışmasını istedim ve yöre kadınlarına destek vermeyi amaçladım. Fabrikamızda tamamen kadınlar çalışıyor. Kadınların duasını almak, onlara istihdam sağlamak çok güzel. Orhaneli'ye yatırım yapmak çok karlı değil ama biz vatanımızı seviyoruz, bunun başka açıklaması yok. 16 yıl önce belediyeye ait 600 metrekare alanda üretime başladık. 7 ay önce de 2 bin metrekarelik yeni fabrikamızı açtık. Burada 130 kadın personel çalışıyor. Kadınlar beni görünce çok mutlu oluyor, hatta çarşıda pazarda gezerken mobilyacısından tutun beyaz eşyacısına kadar önümüze geçip 'Abla sizin işçilerin bize taksitleri var, fabrikayı kapatmayacaksınız değil mi?' diye soruyorlar. Biz kapatmak değil, büyütmeyi düşünüyoruz. Pandemiden dolayı bir duraklamadayız ama ilerleyen süreçte burayı daha da büyüteceğiz"