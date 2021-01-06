1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencileri istismar eden okul müdürü yeniden yargılanacak

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, mahkemenin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğunu belirterek dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi
 06 Ocak 2021 22:11
+Aa- Yazdır
Öğrencileri istismar eden okul müdürü yeniden yargılanacak

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve öğrencilerini istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 hapis cezasını, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğunu belirterek bozdu.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Menderes ilçesinde 2014 yılındaki olaya ilişkin İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara yönelik incelemesini tamamladı.

Daire, kararda, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde, açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, deliler ile sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

İlk derece mahkemesince kurulan hükümde bu hususların bulunmadığını belirten Daire, kararı oy birliğiyle bozdu.

Yargıtay, dosyayı İzmir 8. Ağrı Ceza Mahkemesine gönderdi.

- Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan bir kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, 6 kız öğrencisine cinsellik içeren film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları reddetmişti. Tutuklanan A.Ş. hakkında 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde serbest bırakılan sanık, sonra yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2017'de sanığa, "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtayın yeni başkanvekilleri 12 Ocak'ta seçilecek
06 Ocak 2021 12:25		 Yargıtay, trafiğe kapalı sahil yolundaki kazada bilinçli taksiri işaret etti
06 Ocak 2021 11:07
Yargıtay, İzmir 'Askeri Casusluk' davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı
05 Ocak 2021 13:36		 Yargıtay'dan sadakatsiz eş kararı
04 Ocak 2021 10:39
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
03 Ocak 2021 11:37		 Ören Bayan'ın eski sahiplerini öldüren sanıkların cezası onandı
02 Ocak 2021 23:18
Yargıtay: Cinsel içerikli sitelere giren koca kusurlu
01 Ocak 2021 15:09		 Yargıtay: Şikayetten caydıktan sonra dönüş yok
31 Aralık 2020 15:09
Satın alınan cihaz garanti süresi dolduktan sonra arızalansa da firma sorumlu olur mu?
31 Aralık 2020 00:05		 Yargıtay, ucuz ekmek satışının 'haksız' olduğuna hükmetti
30 Aralık 2020 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı
11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı
11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bozuk kaset gibi aynı şeyleri tekrarlayan insanlar 1
Aufhebungen 2
kırmızı ışıkta arabayı stop ettirmek 5
koşarken yorulmamak 2
vatandaşa cart curt yok 4
bitmeyen pil 3
tansiyonu yükselten sebepler 2
silgiyi kaybetmeden sonuna kadar kullanmak 3
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
geleceğin meslekleri 5
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam