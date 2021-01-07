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Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.
 07 Ocak 2021 00:08
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nı basan destekçilerine seslenerek, "Biliyorum acı içindesiniz. Biliyorum incindiniz. Ortada bizden çalınan bir seçim var" dedi.

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi. Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini "vatansever" olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken binayı bastı.

Protestoların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Trump, protestocular için sempati çağrısında bulunarak, "Evlerinize gidin. Biliyorum acı içindesiniz. Biliyorum incindiniz. Ortada bizden çalınan bir seçim var. Özellikle karşı taraf olmak üzere hepimiz biliyoruz ki bu göçük bir seçimdi. Fakat şu an evlerinize dönmelisiniz, barış içinde olmalısınız. Kanun ve düzen içinde olmalıyız. Güzel ülkemize, kanun ve düzene saygılı olmalıyız" dedi.

Konuşmalarında yaşanan olayların sakinleşmesi gerektiğine dikkat çeken Trump, "Kimseye zarar vermek istemedik. Çok zor bir dönem. Böyle bir şeyin yaşandığı ve bunu benden, sizden, ülkemizden, hepimizden alabilecekleri bir zaman hiç olmadı. Bu hileli bir seçimdi. Ama bu insanların elinde oyuncak olamayız. Barış içinde olmalıyız. Bu nedenle evlerinize dönün. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz, Neler olduğunu gördünüz. Başkalarına nasıl çok kötü ve nefretle davranıldığını görüyorsunuz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama evlerinize dönün ve barış içinde dönün" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Biden'ın televizyona çıkarak Trump'a destekçilerine seslenmesi çağrısında bulunmasını ardından destekçilerine bu mesajı yayınladı.

İşte saat saat ABD'de yaşanan son gelişmeler:

00:22- ABD Başkanı Trump : Artık eve dönme zamanı. Barışa ihtiyacımız var. Nasıl hissettiğiniz biliyorum ama artık eve dönme zamanı.

00:18- Biden: "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum"

00:13- İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip."

00:13- Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.

00:10- ABD Kongresinde, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda birçok polisin yaralandığı bildirildi.

23:56- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli."

23:46- ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

23:43- ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.

23:37- Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

23:33- ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

23:17- Türkiye Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz.

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

- Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Anadolu Ajansı
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