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Marketlerde fiyatlar ürüne değil semtine göre etiketleniyor

Gıda ürünlerinin farklı semtlerdeki marketlerde farklı fiyatlarla satılması tepkiye neden oldu. Dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde daha ucuza satılan ürünlerin lüks semtlerdeki marketlerde daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Bir vatandaş "Her marketten bir ürün alıyorum. Elimde bir sürü başka marka market poşetleri oluyor" diyerek tepki gösterdi.
 06 Ocak 2021 22:41
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Marketlerde fiyatlar ürüne değil semtine göre etiketleniyor

Son dönemde aynı marka ürünlerinin farklı semtlerdeki marketlerde farklı fiyatlarda satıldığı ifade ediliyor. Konuyu incelemek için farklı semtlerdeki marketlere giren Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, aynı ürünlerin farklı fiyatlarda satıldığını gözlemlediğini, vatandaşlar da duruma tepki gösterdiğini belirtti.

Ajansın aktardığı habere göre aynı ürünün farklı marketlerde fiyat olarak farklılıklar gösterdiğini söyleyen Servet Orhan, "En ucuzunu bulmak için bütün marketleri geziyorum"dedi.

'En ucuzunu bulmak için market market geziyoruz'

Ayşegül Küçük ise "Bir ürün bir markette 20 lira diğer markette 40 liraya satılıyor. İki üç gün içerisinde fiyatlarda değişiklikler söz konusu oluyor. Bizlerde en ucuzunu bulmak için market market geziyoruz. Marketçiler ürünleri kafalarına göre satıyor. İnsanlarda biraz vicdanlı olması lazım" diye konuştu.

Birkan Kılınç ise marketçilerin bu yaptığının fırsatçılık olduğunu söyledi. 'Pandemi sürecinde marketçilerin bu yaptığını fırsatçılık olarak görüyorum'

Her ürün arasında neredeyse 7 lira fark olduğunu belirten Emel Öztürk ise

"Marketçiye bir şey demeden ucuz olan yere gidiyorum. Ama pandemi sürecinde marketçilerin bu yaptığını fırsatçılık olarak görüyorum. Her üründe 5 liralık farklar bizleri büyük zarar sokuyor. Ben 5 liralık farkla gider ekmeğimi alırım"

diye konuştu.

Aynı ürünlerin marketlere ve semtlere göre fiyat farklılıkları gösterdiğini belirten Günnur Binkanat,

"Birkaç market geziyorum. Son kullanma tarihlerine bakıyorum"

dedi.

Havva Keleş ise "Her marketten bir ürün alıyorum. Elimde bir sürü başka marka market poşetleri oluyor"

ifadelerini kullandı. Sağlıksız ve hazır gıdaların izini süren ve sosyal medyada bir milyon takipçisi olan 'Gıda Dedektifi' hesabının yöneticisi Musa Özsoy ise şöyle konuştu:

Gıda Dedektifi: Bu farkındalık sayesinde fahiş fiyat uygulayan marketler geri adım atmak zorunda kalıyor

Gıda Dedektifi Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

208 firmaya fahiş fiyat cezası

"Fahiş fiyatlı ürünlere Ticaret Bakanlığı müdahale ediyor. Şikayet etmekten başka tüketicinin yapabileceği bir şey yok. Ancak bu tür şikayetlerin sosyal medyada yayınlanması önemli bir farkındalık oluşturuyor.

Bu farkındalık sayesinde fahiş fiyat uygulayan marketler geri adım atmak zorunda kalıyor. Tüketicinin pandemi döneminde her markete gidip tek tek gezip uygun fiyatlı ürünü bulma gibi şansı yok.

Zaten birçok tüketici bu dönemde böyle bir riske de girmek istemiyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımız markete gitmeden önce bir alışveriş listesi oluşturup gerekli ürünleri internet sitelerinden kontrol edebilir.

Aynı üründe marketler arası ciddi farklar varsa vatandaş öncelikle son tüketim tarihine bakmalı. Özellikle süt ve et ürünlerinde son tüketim tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle almamalı.

Vatandaşlarımız tabi ki de daha uygun olan ürünlere yönelmeli. Çünkü tek bir üründe 10- 15 lira fark demek farklı ürünleri alamaması demek. Artık vatandaş olarak çok ciddi hesaplar peşindeyiz. Her şeyin aynı marketten almak zorunda değiliz. Fahiş fiyatlara maruz kalmamak için bu tür hazırlıklar yapmamız şart."
DHA
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