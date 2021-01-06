Türk Dışişleri: ABD'deki olayları endişeyle takip ediyoruz

ASKERLİK HİZMETLERİMİN HEPSİNİ Mİ BORÇLANMAK ZORUNDAYIM? Yapılacak olan borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için mutlaka memurun 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf veya memur olarak çalışmaya başlaması ve borçlanma yapılacak olan sürenin de 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması gerekir, borçlanma yapılması için bir süre aranmaz, memur emekli olmadan en az 6 ay önce borçlanmayı yapması gerekir.