Filyasyon ekipleri zorlu görevlerini özveriyle sürdürüyor

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede bulunan 590 filyasyon ekibi, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri gezerek hastalığa karşı yoğun çalışma yürütüyor.

Diyarbakır'da 400 doktor ve 1200 sağlık personelinden oluşan ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla, zorlu görevlerini özveriyle sürdürüyor.

Görev yaptıkları bölgelerde önce koordinasyon merkezine gelen ekipler, hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla, vaka tespit edilen evlere ziyarette bulunuyor.

En ücra köyleri bile gezen ekipler, salgınla mücadelede etkin yer alarak, dönüşümlü şekilde saat 08.00'de başladıkları görevlerini saat 24.00'e kadar devam ettiriyor.

Köye giriş yapmadan koruyucu kıyafetlerini giyiyorlar

Merkez Sur ilçesinde Sağlık İlçe Müdürlüğü filyasyon ekibinde 7 aydır görev yapan diş hekimi Özlem İpek, AA muhabirine, personelin, ilçe merkezinden 60-70 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal mahallelerde hastaların yardımına koştuğunu söyledi.

Sisteme düşen pozitif vakaları masa başındaki ekibin aradığını, adreslerini belirlediğini, sonra onlarla iletişime geçtiklerini kaydeden İpek, vakanın temaslı olduğu kişileri de tespit ettikten sonra yola çıktıklarını belirtti.

Köylere girmeden önce tulumlarını giydiklerini, maske, eldiven ve siperliği taktıklarını anlatan İpek, bu şekilde kendilerini hastalığa karşı koruduklarını bildirdi.

"Bulaş kaynağını öğrenmeye çalışıyoruz"

Ekipte yer alanlarla aile gibi olduklarını, birbirlerine destek verdiklerini ifade eden İpek, ailelerine hastalığı bulaştırmamak adına çok dikkatli çalıştıklarını dile getirdi.

İpek, bazen tek kişi için bile en ücra yerlere gittiklerini ifade ederek, "Hiç önemli değil. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığı. Tek tek temaslı sayısını bile sorguluyoruz. Nerede çalıştığını öğreniyoruz. Bulaş kaynağını öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

Adreslerinin yanlış verilmesinden dolayı bazen hastalara ulaşamadıklarını anlatan İpek, evinde tek yaşayan yaşlılarla karşılaştıklarını, ellerinden geldiğince onlara her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Vakalarla ilginç diyaloglar yaşadıklarını da anlatan İpek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastalardan 'Bırakmıyorsunuz kendi kendimize ölelim. Gelmeyin. Niye bizi sürekli arıyorsunuz. Gelmeyin köyümüze.' diyenler de oluyor. Kolluk kuvvetleriyle gitmek zorunda kaldığımız da oluyor. Bize kahve, çay ikram etmek, ördek, kaz kesmek isteyen vakalar da oluyor. Bunları doğal olarak evin içinde girmeden reddediyoruz. Reddedince bize bozulan hastalarımız oldu. Ama görevimiz onlara hizmeti ulaştırmak."

"Bizden korkmasınlar, çekinmesinler"

Silvan Devlet Hastanesi anestezi teknikeri Delal İzol ise 5 aydır Sur İlçe Sağlık Merkezinde filyasyon ekibinde yer aldığını, ilk görevlendirildiğinde tedirgin olduğunu ancak bir süre çalıştıktan sonra korkularının azaldığını söyledi.

Filyasyon ekiplerinin hem vakaya hem de temaslılarına ulaşarak işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade eden İzol, saha çalışmaları sayesinde virüsün yayılmasının önlendiğini, risk grubundaki kişilerin hayatlarının belki de erken tanılarla kurtarıldığını vurguladı.

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) uygulamasında kaç hasta olduğuna bakarak işe başladıklarını bildiren İzol, "Kuruma geliyoruz. Masa başındaki ekiplerimizle vakaları değerlendiriyoruz. O sırada malzemelerimiz hazırlanıyor ve yola koyuluyoruz." diye konuştu.

Kırsalda bazen vakalara ulaşmakta zorlandıklarını dile getiren İzol, şunları kaydetti:

"Yolu bulamadığımız oluyor. Bazen tarif etmek istemiyorlar. 'İsmimizi söylemeyin, bizi istemezler. Pozitif olduğumuz duyulursa adımız çıkar. Bize kötü davranırlar. Çocuklarımız okula gidemez. İyileşsek bile bu şekilde devam eder.' diyen hastalarımız da oldu. Karantinaya girmemek adına evde hastaları sakladıkları oluyor. Zaman zaman çok üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vakaların, bir sonraki ziyaretimizde vefat ettiğini duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Ziyarette ettiğimiz 45 yaşlarındaki bir vaka tek başınaydı, gözümün içine bakarak, 'Eşimi 10 gün önce bu yüzden kaybettim.' dedi. Orada gözyaşlarıma hakim olamadım."

Bazı vakaların filyasyon ekibinden çekindiğini belirten İzol, "Vakalar, bizden korkmasınlar, çekinmesinler. Aradığımız zaman telefonlarını açsınlar. Doğru bilgi vermelerini istiyoruz. Vakaların sağlığı ve bulaş riskini azaltmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.