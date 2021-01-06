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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i avukat 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonundan camdan atlayarak kaçmaya çalışan avukat, adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.
 06 Ocak 2021 23:50
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i avukat 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonundan camdan atlayarak kaçmaya çalışan avukat, adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Osmaneli merkez Camikebir Mahallesindeki 3 katlı bir evin 1'inci katına yapılan operasyonda 1'i avukat 8 kişi gözaltına alındı. Evde bulunan Bilecik Barosuna kayıtlı Osmaneli avukatlarından K.E. evin camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada ayakları, kaburgası ve kafatasında çatlak oluşan avukat hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden emniyette sorgusunun ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Camdan atlayarak yaralanan avukat K.E ise, adliyeye polis kontrolünde tekerlekli sandalye ile getirildi. 8 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatılırken, avukat K.E. ile T.D., H.Ö., E.U., Ö.B., Y.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.H. ve N.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, tutuklanan 6 kişi ise Bilecik M tipi cezaevine gönderildi.

Operasyonda satışa hazır 25 fişek halinde 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1 adet extacy, 1 adet ayrıca sentetik ecza, 1 adet tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 17 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong düzeneği, 3 adet alüminyum rulo, 1 adet pürmüz ele geçirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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