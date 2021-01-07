Gençlik ve Spor Bakanlığı, GYS itirazlarına standart cevap verdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme sözlü sınavlarında düşük not aldığı için itirazda bulunan adaylara "maddi hata yoktur" şeklinde yanıt verdi.
|07 Ocak 2021 00:30
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Gençlik ve Spor Bakanlığındaki görevde yükselme sözlü sınavlarında yaşananları takip etmeye devam ediyoruz.
Bakanlık, sözlü sınavda düşük not vererek elediği adayların itirazlarını ciddiyetle ele almadı.
İtirazlara şu şekilde standart bir cevap veriliyor:
"İlgi tarihli dilekçeniz incelenmiştir.
05-21 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı sonuçları ile ilgili itirazınız incelenmiş, itiraz konusu işlemde değişikliğe sebep olabilecek herhangi bir maddi hatanın bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bilgilerini rica ederim."
Bu standart cevaplar sonrasında adaylar şidi dava yoluna başvuracak.
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