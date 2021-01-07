Bir vakıf üniversitesi sınavları yüz yüze yapma kararı aldı
Trabzon Avrasya Üniversitesi, önlisans ve lisans programlarının dönem sonu, bütünleme ve mezuniyet tek ders sınavlarını yüz yüze yapma kararı aldı
|07 Ocak 2021 00:39
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Trabzon Avrasya Üniversitesi, önlisans ve lisans bölüm ve programlarının dönem
sonu, bütünleme ve mezuniyet tek ders sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden
itibaren yüz yüze yapılması kararını aldı
Öğrenciler, pandemi ortamında, şehir dışından Trabzon'a gidilmesine tepki gösteriyorlar.
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