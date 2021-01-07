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Bir vakıf üniversitesi sınavları yüz yüze yapma kararı aldı

Trabzon Avrasya Üniversitesi, önlisans ve lisans programlarının dönem sonu, bütünleme ve mezuniyet tek ders sınavlarını yüz yüze yapma kararı aldı
 07 Ocak 2021 00:39
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Bir vakıf üniversitesi sınavları yüz yüze yapma kararı aldı

Trabzon Avrasya Üniversitesi, önlisans ve lisans bölüm ve programlarının dönem sonu, bütünleme ve mezuniyet tek ders sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılması kararını aldı
Öğrenciler, pandemi ortamında, şehir dışından Trabzon'a gidilmesine tepki gösteriyorlar.
Memurlar.Net
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