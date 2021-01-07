Özel güvenlik temel ve yenileme sınav tarihleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı, ertelenen özel güvenlik temel ve yenileme sınav tarihlerini belirledi.
|07 Ocak 2021 00:43
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