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Özel güvenlik temel ve yenileme sınav tarihleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı, ertelenen özel güvenlik temel ve yenileme sınav tarihlerini belirledi.
 07 Ocak 2021 00:43
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Özel güvenlik temel ve yenileme sınav tarihleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı, ertelenen özel güvenlik temel ve yenileme sınavlarının 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Memurlar.Net
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