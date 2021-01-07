Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.
|07 Ocak 2021 01:04
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ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:
"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."
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