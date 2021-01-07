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Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.
 07 Ocak 2021 01:04
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Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."
Anadolu Ajansı
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