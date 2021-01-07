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Twitter skandalın faturasını Trump'a kesti: Hesabı kilitleniyor

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.
 07 Ocak 2021 03:52
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Twitter skandalın faturasını Trump'a kesti: Hesabı kilitleniyor

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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