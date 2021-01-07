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Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 03:47'de Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak açıklandı.
 07 Ocak 2021 04:00
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Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 03:47'de Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak açıklandı.

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Karliova (Bingöl)

Tarih-Saat : 07.01.2021, 03:47:31 TSİ

Enlem : 39.3183 N

Boylam : 41.1276 E

Derinlik : 6.98 km
Anadolu Ajansı
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