Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, saat 03:47'de Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak açıklandı.
|07 Ocak 2021 04:00
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